Специалисты Тимашевского филиала «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») в рамках ремонтной кампании 2020 года проведут комплексный ремонт 12 ключевых питающих центров 35-110 кВ в Тимашевском, Каневском, Брюховецком, Калининском и Приморско-Ахтарском районах Краснодарского края. Это позволит повысить надежность энергоснабжения 300 тысяч потребителей в данных энергорайонах.

От работы данных питающих центров зависит надёжное электроснабжение абонентов бытового и промышленного сектора, ряда социально значимых объектов, среди которых школы, больницы, объекты водоснабжения, очистные сооружения.

– На ремонт и техническое обслуживание высоковольтных подстанций в этом году планируется направить более 30 миллионов рублей, – рассказал директор Тимашевских электрических сетей Сергей Соболев. – Данные мероприятия позволят максимально повысить надежность и бесперебойность электроснабжения для потребителей в тимашевском энергорайоне, а это более трехсот тысяч человек.

Комплексный ремонт питающих центров включает в себя ремонт, замену высоковольтного оборудования подстанций и отдельных его элементов, наладку систем релейной защиты и автоматики, проведение испытаний, очистку и долив трансформаторных масел, покраску и обновление диспетчерских наименований.

Тимашевские электрические сети обслуживают территорию общей площадью более 9,3 тыс. кв. км с численностью населения свыше 300 тысяч человек. В зону обслуживания Тимашевских электрических сетей входят пять административных районов – Тимашевский, Каневской, Брюховецкий, Калининский, Приморско-Ахтарский. Основное оборудование филиала включает в себя 20 подстанций напряжением 110 кВ, 64 подстанции напряжением 35 кВ, 2339 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Протяжённость воздушных линий электропередачи составляет почти 10 тысяч км. Численность персонала – 650 человек.