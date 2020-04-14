Специалисты Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» с начала года выполнили ремонт 24 транзитных линий электропередачи классом напряжения 35 и 110 кВ. Данные линии связывают отдельные звенья энергосистемы и обеспечивают энергоснабжение более 300 тысяч потребителей пригорода Краснодара. Объем финансирования ремонтных мероприятий составил более 8 млн рублей.

Работы проведены в рамках мероприятий по подготовке электросетевого комплекса к предстоящему осенне-зимнему периоду 2020/2021 гг. Ранее генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский поставил задачу энергетикам своевременно реализовывать запланированный комплекс мер для обеспечения надежного электроснабжения потребителей, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию.

В числе отремонтированных энергообъектов – высоковольтные линии «Яблоновская-Южная с отпайками», «Афипская-Шенджий тяговая», «Витаминкомбинат – Титаровская первая цепь», «Краснодарская ТЭЦ – Центральная». Они обеспечивают энергоснабжение потребителей части г. Краснодара, Динского, Северского, Горячеключевского районов края, а также Теучежского и Тахтамукайского районов Республики Адыгея.

Своевременное выполнение ремонтной программы, обновление электросетевой инфраструктуры позволит успешно пройти предстоящий осенне-зимний период, снизить количество технологических нарушений в условиях пиковых нагрузок и, в случае возникновения, устранить нарушения в максимально короткие сроки и без серьезных последствий для потребителей.

Так, в ходе ремонтных работ на воздушных ЛЭП специалисты Краснодарских электрических сетей провели осмотр энергообъектов, заменили порядка 2,8 тысяч изоляторов, отремонтировали 22 км провода и установили более 180 птицезащитных устройств. Кроме того, специалисты расчистили свыше 18 гектаров охранной зоны линий электропередачи от высокорастущих деревьев и кустарников, используя механический и ручной методы расчистки.

Для информирования населения работает круглосуточная горячая линия 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).