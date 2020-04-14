Реализация ремонтной кампании АО «Россети Тюмень» идет согласно плана-графика, несмотря на объявленный в регионах присутствия предприятия режим повышенной готовности. Так, в Нефтеюганском районе ХМАО-Югры завершен ремонт воздушных линий электропередачи, что повысило надежность электросетевой инфраструктуры производственных объектов одного из крупнейших нефтедобывающих предприятий автономного округа – ООО «РН-Юганскнефтегаз».

На ВЛ 110 кВ «Кратер – Средний Балык» и «Правдинская – Сибирь» энергетики заменили опоры. Воздушные линии электропередачи питают Майское и Петелинское нефтяные месторождения. ЛЭП проходят по труднодоступной территории, по обводненным местам, и за годы эксплуатации из-за климатических особенностей региона (морозное пучение грунтов) произошло выдавливание свай фундаментов опор, что создало риски функционирования электросетевой инфраструктуры.

Кроме природных факторов и климатических особенностей, приводящих к повреждениям фундаментов, свою роль в технологических нарушениях играют и птицы. Ведь опоры, расположенные в поймах рек, рядом с придорожными кафе и полигонами ТБО, особенно притягательны для пернатых. Для исключения таких рисков, а также сбережения популяций птиц, в 2020 году в рамках ремонтной кампании в зоне ответственности филиала «Нефтеюганские электрические сети» будет смонтировано более тысячи птицезащитных устройств.