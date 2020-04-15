Группа «Россети» третий год подряд, даже на фоне роста числа опасных метеорологических явлений на 48%, качественно улучшает показатели надежности и безопасности электроснабжения потребителей в осенне-зимний период.

В период ОЗП 2019-2020 годов суммарно по всем регионам присутствия компании «Россети» число технологических нарушений в сетях всех классов напряжения, включая 0,4 кВ, сокращено в сравнении с сезоном 2018-2019 на 5%. Причем даже в сложных метеоусловиях «Россети» возвращали потребителям электроэнергию в среднем менее чем за 1,5 часа, что на 54% быстрее, чем еще 5 лет назад.

«Новые подходы к подготовке и риск-ориентированное управление объектами сетевой инфраструктуры в период пиковых нагрузок позволили «Россетям», не взирая на рост числа опасных метеоявлений, третий год подряд качественно улучшить показатели надежности – на сегодня одни из самых высоких в мире. В этом, прежде всего, заслуга наших сотрудников, которые готовы меняться, осваивать новые навыки в рамках реализации цифровой трансформации, постоянно повышать собственный профессионализм. Благодарен всему коллективу нашей компании и призываю так же ответственно подойти к подготовке к очередному осенне-зимнему сезону, чтобы пройти его еще лучше», - отметил генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.

Несмотря на изменения климата, приводящие к ухудшению погодных условий функционирования сетевых компаний, «Россети» на 9% по сравнению с периодом с 15 октября по 15 апреля 2018-2019 улучшили показатель SAIDI (средняя продолжительность технологического нарушения на точку поставки) до 0,61 часа и на 2% - показатель SAIFI (средняя частота прекращения передачи электроэнергии на точку поставки) до 0,41 шт.

В период подготовки к ОЗП 2019-2020 предприятиями группы «Россети» была выполнена масштабная ремонтная программа. В среднем по основным позициям перевыполнение плановых показателей составило 116%. Всего было расчищено почти 140 000 километров трасс воздушных линий и проведен ремонт более 163 000 километров воздушных линий электропередачи классов напряжения 35 кВ и выше. Также отремонтировано более 583 силовых трансформаторов и более 38 900 трансформаторных подстанций. Кроме того, был организован и проведен ремонт коммутационного оборудования в объеме 41 500 штук.

«Россети» также традиционное внимание уделили подготовке персонала. Накануне ОЗП 2019-2020 было проведено 169 совместных учений по ликвидации технологических нарушений, в том числе с участием МЧС России, органами местного самоуправления, организациями ЖКХ.