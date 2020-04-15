Юго-Западный филиал «Россети Кубань» принял в обслуживание два энергообъекта, ранее принадлежавшие садовым некоммерческим товариществам в Геленджикском районе – высоковольтную воздушную линию электропередачи и трансформаторную подстанцию. Передача объектов энергетики произошла из-за отсутствия возможности их должного технического обслуживания прежними собственниками.

Решение о консолидации территориальных электросетевых организаций было принято на федеральном и региональном уровне с целью навести порядок в отрасли. Юго-Западные электрические сети проводят активную работу по консолидации сетей, расположенных в зоне своего присутствия. Филиал принимает на баланс энергообъекты, которые числятся у организаций и частных лиц, неспособных обеспечить их качественную эксплуатацию и ремонт.

– Большинство жалоб потребителей на длительные отключения электричества связаны именно с бесхозяйными сетями. Такие энергообъекты, как правило, находятся в неудовлетворительном состоянии, так как собственники не имеют средств и персонала для их содержания. Кроме того, «брошенные» электроустановки являются источником повышенной опасности для населения. Консолидация энергообъектов на базе крупных энергокомпаний необходима для их грамотной эксплуатации и своевременного проведения технического обслуживания или ремонта, – пояснил директор Юго-Западных электросетей Дмитрий Головаха.

Одно из главных преимуществ консолидации – в возможности установления единых тарифов на передачу электроэнергии и технологическое присоединение. Это позволит не только создать условия для поступательного развития энергетического комплекса Черноморского побережья, но и сделает процедуру техприсоединения простой и прозрачной. В результате существенно повысится уровень жизни, а также темпы развития малого и среднего предпринимательства.

В настоящий момент филиал компании «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети готовит документы на прием в обслуживание еще восьми энергообъектов садовых некоммерческих товариществ Анапского, Новороссийского и Геленджикского районов края. Энергетики примут на баланс шесть высоковольтных линий электропередачи разного класса напряжения общей протяженностью более 4 км и 2 комплектные трансформаторные подстанции. Это позволит улучшить энергоснабжение объектов сельского хозяйства.

Консолидация электросетевых активов проводится в соответствии с действующим законодательством (ст. 225, 226 и 234 Гражданского кодекса РФ, Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»).