Энергетический заряд поддержки

Сотрудники «Россети Тюмень» совместно с представителями первичных профсоюзных организаций компании организовали акцию помощи ветеранам отрасли, а также нуждающимся коллегам, которые сейчас находятся на самоизоляции в связи с принятыми в стране мерами по противодействию распространения коронавируса. Около 150 человек в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО получили от энергетиков продовольственные товары первой необходимости и средства личной гигиены.

Энергетики сформировали списки нуждающихся, определили перечень товаров первой необходимости. Закупка проходила преимущественно у представителей малого бизнеса, которые сегодня оказались в сложной экономической ситуации. 14 апреля неравнодушные специалисты «Россети Тюмень» развезли сформированные наборы в Сургуте, Урае, Нягани, Нижневартовске, Нефтеюганске, Тюмени и Ноябрьске.

Один из участников акции – молодой специалист Александр Лымарь. Ведущий инженер департамента эксплуатации и ремонта АО «Россети Тюмень» отмечает, что ему очень приятно слышать слова благодарности от коллег и ветеранов отрасли.

«Наша основная задача – сделать все, чтобы люди не рисковали своим здоровьем и не нарушали режим самоизоляции. Особенно важно поддержать в это сложное для всех время пожилых людей, ведь они входят в группу риска. Считаю, что наш вклад полезен, так как мы собрали самые необходимые товары, а значит лишний раз те, кому мы помогаем, не будут рисковать здоровьем, посещая магазины», – отметил Александр.

К сожалению, часть пенсионеров сегодня осталась один на один со сложившейся ситуацией. Поэтому для них помощь энергетиков имеет особое значение. Дмитрий Лисицын проработал в филиале АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети 5 лет. Ветеран уверен, что братство энергетиков – это не пустые слова.

«Очень приятно, что предприятие не забывает пенсионеров и помогает в такую сложную минуту. Мы с женой живём в городе одни и помочь некому. Сейчас стараюсь сидеть дома, но в магазин и аптеку всё же приходится выходить. Большое спасибо волонтёрам за оказанную помощь», – поделился мнением Дмитрий Лисицын.

В Нягани волонтеры посетили 16 человек.

«Считаю, что это очень полезная акция. Кто, как не мы – молодежь должны позаботиться о наших пенсионерах и ветеранах, которые отработали на предприятии много лет и внесли большой вклад в его развитие. Абсолютно все, кому мы привезли набор продуктов, выразили приятное удивление и слова благодарности за заботу и нам, и исполнительной дирекции. Мы рады помочь пожилым людям в такое нелегкое для всех время», – комментирует председатель молодежного комитета «Энергокомплекса» Артур Петросян.

О сотрудниках группы компаний «Россети» часто говорят: «Надежные люди». Ведь 24 часа в сутки, 365 дней в году, в любую погоду энергетики обеспечивают надежное и качественное энергоснабжение своих потребителей. И в трудный момент надежные люди готовы в очередной раз подставить свое сильное плечо тем, кто в нем нуждается. Отметим, что подобные акции, в рамках всероссийского движения #МыВместе, будут проводиться энергетиками и дальше.