На первом энергоблоке Белорусской АЭС (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик — Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») завершился важный этап программы подготовки атомного объекта к вводу в эксплуатацию — горячая обкатка (ГО) реакторной установки (РУ).

В ходе горячей обкатки, проходившей с 11 декабря 2019 года, специалисты выполнили 242 различных испытания, основная цель которых — подтверждение соответствия систем и оборудования ядерного острова проектным характеристикам при работе на номинальных параметрах, а также при разогреве и расхолаживании РУ перед энергетическим пуском энергоблока. На рабочих параметрах (при давлении в первом контуре — 160 кг/кв. см и температуре +2800 С) была проведена проверка работоспособности всех четырех главных циркуляционных насосов, продувка собственным паром главных паропроводов, проверена работоспособность систем управления и защиты реакторной установки и электропитания собственных нужд. Были выполнены испытания главных предохранительных клапанов парогенераторов, компенсатора давления и многие другие операции.

Энергоблок № 1 Белорусской АЭС укомплектован оборудованием предприятий АО «Атомэнергомаш» (машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом»). Предприятия АО «Атомэнергомаш» изготовили всё оборудования реакторной установки и вспомогательное оборудование машинного зала.

Повтор ряда испытаний предусмотрен на этапе энергетического пуска блока. Следующий этап сооружения в соответствии с планом подготовки энергоблока к физпуску - ревизия основного и вспомогательного оборудования первого и второго контуров энергоблока, завершить который планируется в середине июня.

Источник: Управление коммуникаций Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом», Медиа-центр АО «Атомэнергомаш»