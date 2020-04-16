Причиной пожара в бизнес-центре по улице Урицкого стало короткое замыкание электропроводки. Возгорание было потушено накануне вечером. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

«Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурной части в 15.42, сотрудники прибыли на место через несколько минут. Открытое горение было ликвидировано в 16.59. при возгорании серьезно пострадала крыша здания. В тушении участвовали 14 единиц техники и 39 человек личного состава. Погибших и пострадавших нет, — рассказали в ведомстве.

Пожар в бизнес-центре по улице Урицкого, 36 в Тюмени произошел вечером 15 апреля. Очевидцы сообщили, что возгорание началось в районе мансарды и затем полностью охватило всю крышу. В здании располагались банк «Авангард», школа йоги «Мудра», клиника эстетической медицины «Bioswiss» и федеральное казначейство. Ущерб от возгорания пока неизвестен.

Из-за возникшего пожара сотрудникам ГИБДД пришлось ограничить движение транспорта на участке ул. Челюскинцев от Ленина до Герцена, а также на участке Урицкого от Первомайской до Кирова. Сейчас проезд машин полностью возобновлен.