Энергетики «Камчатскэнерго», входящего в Группу РусГидро, досрочно завершили прокладку ЛЭП напряжением 6 кВ к строящемуся инфекционному центру в городе Петропавловск-Камчатский. Возведение нового медицинского центра должно быть завершено до 15 мая этого года.

В целях борьбы с коронавирусной инфекцией на территории Дальневосточного федерального округа в регионах присутствия РусГидро ведется строительство сразу трех новых медицинских центров: на Камчатке, в г. Уссурийск Приморского края и селе Анастасьевка Хабаровского края. Строительство ведет Министерство обороны по поручению Президента России Владимира Путина. Всего в разных регионах страны будет построено 16 многофункциональных медицинских центров на 1 600 мест общей площадью 115 000 м2.

Компании Группы РусГидро, занимающиеся электросетевой инфраструктурой в Дальневосточном федеральном округе, в оперативном режиме осуществляют технологическое присоединение медицинских центров к электрической сети. Ход техприсоединения новых объектов здравоохранения находится на особом контроле у руководства РусГидро.

При этом, как сообщалось ранее, учитывая рост нагрузки на организации медицинского обслуживания, генерирующие и сетевые компании Группы РусГидро на Дальнем Востоке взяли под особый контроль надежность и бесперебойность энергоснабжения медицинских учреждений и аптечных организаций. Также под особым контролем РусГидро находится энергоснабжение объектов обеспечения населения сотовой связью и интернетом, call-центров, крупных логистических центров, торговых организаций и магазинов.

В начале апреля РусГидро направило 50 млн рублей на поддержку регионов Дальневосточного федерального округа. Деньги выделены на приобретение медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты и дезинфекции, лекарственных препаратов и проведение мероприятий по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции.

Вместе с решением о выделении средств на борьбу с коронавирусом, ПАО «РусГидро» ускорило исполнение ранее утвержденной программы благотворительности, в рамках которой также оказывается финансовая поддержка благотворительным фондам, медицинским и социальным учреждениям в субъектах РФ, где работают предприятия Группы.