Генеральный директор АО «Россети Тюмень» Алексей Солдатенко и губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова в режиме видеоконференции провели рабочее совещание, которое, как отметила глава автономного округа, прошло как заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения. Руководитель энергокомпании проинформировал губернатора о текущей обстановке и функционировании электросетевого комплекса «Россети Тюмень» на территории региона в условиях режима повышенной готовности.

Как отметил Алексей Солдатенко, компания в сложившейся ситуации предприняла ряд специальных мер, направленных как на обеспечение надежного электроснабжения потребителей, особое внимание уделяя социально значимым объектам, в числе которых прежде всего медицинские учреждения, и объектам крупных предприятий региона, которые продолжают функционировать в рамках непрерывного цикла, так и защите собственного персонала, который занят в производственном процессе. Реализацию принятых мер координирует оперативный Штаб компании, который тесно взаимодействует со Штабом по противодействию коронавирусу в Югре. Напомним, задача по обеспечению постоянного взаимодействия между энергокомпаниями и субъектами федерации была поставлена главой группы «Россети» Павлом Ливинским.

Генеральный директор выразил готовность энергокомпании оказать, в случае необходимости, содействие в восстановлении электроснабжения на объектах территориальных сетевых организаций.

«В настоящее время все подразделения «Россети Тюмень» готовы к обеспечению надежного электроснабжения и реализации необходимых мер», – добавил Алексей Солдатенко.

Особо он подчеркнул, что «Россети Тюмень» четко следуют планам реализации ремонтной кампании и соблюдению сроков подготовки к очередному осенне-зимнему периоду:

«Вне зависимости от сложившейся ситуации, наша компания выполнит все обязательства по надежному и качественному электроснабжению потребителей региона».

Наталья Комарова акцентировала особое внимание на готовности подразделений компании к содействию в проведении аварийно-восстановительных работ в электроустановках социально значимых объектов и территориально сетевых компаний. Глава региона поручила своим заместителям Геннадию Бухтину и Андрею Зобницеву проработать все поступившие от «Россети Тюмень» предложения.