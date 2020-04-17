Внимание, мошенники!
17 апреля 2020, 13:10
Рубрика: Происшествия
Метки: КРАЖИ
Отрасль: Кабельная промышленность
На Урале полицейские отправили в суд уголовное дело по факту мошенничества с многомиллионным ущербом в сфере грузоперевозок. Двое мужчин на протяжении трех лет, с 2016 по 2019 года, обманывали коммерческие компании, которые занимались продажей черного металла и кабеля. По данным полиции, общий ущерб составил больше трех миллионов рублей.
- Во время перевозки груза в Свердловскую область подозреваемые по телефону контролировали водителей и убеждали их выгружать имущество в заранее подобранное для разгрузки место, как правило, не соответствовавшее указанному в накладных, - рассказал ГСУ ГУ капитан юстиции Иван Филькин. – А владельцам товара жулики по телефону сообщали, что с грузом все хорошо, и он доставлен.
В итоге, по словам Филькина, похищенные кабель и металл перепродавались. Сложность дела состояла в том, что полицейским предстояло с 2016 года составить полную картину всех махинаций мошенников.
Они применяли двойную схему: сначала под видом грузоперевозчиков находили в других регионах компании, которые хотели перевезти кабель и металл на Урал, а потом искали водителей и заключали с ними договора на перевозку от лица владельцев груза. В итоге, бизнесмены отгружали свой товар по фурам, а водители отвозили его в нужное место. Никто ни о чем не догадывался.
- С целью доказательства вины соучастников преступления сотрудниками полиции проведены обыски по месту их жительства, а также пять различных экспертиз, в том числе программно-технические по исследованию информации в изъятых телефонах, - добавил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.
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