Энергетики «Россети Северный Кавказ» обеспечат подключение к электросетям филиала «Ставропольэнерго» физкультурно-оздоровительного комплекса, который строится в селе Арзгир Ставропольского края.



Основным источником электроснабжения нового спортивного комплекса будет подстанция 110/35/10кВ «Арзгир». Для осуществления технологического присоединения энергетиками запланирован целый комплекс технических мероприятий с установкой на объекте распределительного устройства 0,4 кВ, строительством от него до точки присоединения новой линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, а также установкой устройств защиты и монтажом электрической проводки и заземления.



Новому спортивному объекту энергетики обеспечат 40 кВт важной мощности и запитают его по третьей категории надежности.

«Сегодня специализированные спортивные учреждения, где юному поколению можно регулярно заниматься спортом, присутствуют далеко не на всех территориях муниципальных образований края, - отметил директор филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» Игорь Демчак. -Выполняя свои обязательства по технологическому присоединению новых спортивных сооружений, энергетики сетевой компании вносят существенный вклад в развитие и поддержку спорта в регионе».

Новый спортивный объект будет возведен в сельской местности в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта».



Ввод в эксплуатацию нового спорткомплекса в Арзгирском районе Ставрополья, открыть который планируется уже в этом году, позволит обеспечить все необходимые условия для регулярных занятий физической культурой и спортом более чем 5000 тысяч детей, проживающих в селе Арзгир и прилегающих населенных пунктах.