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17 апреля 2020, 16:30
Рубрика: Законотворчество
Метки: КОРОНАВИРУС 2020, COVID-19, МИНЭНЕРГО, ТЭК
Отрасль: Электроэнергетика Нефтегазовая промышленность
Министерством энергетики Российской Федерации по поручению Правительства РФ сформирован перечень системообразующих организаций российской экономики в части топливно-энергетического комплекса.
В перечень включаются организации по утверждённым критериям и порядку, среди которых, в том числе, доминирующее положение организации на рынке определенного товара, осуществление разработки и внедрения критически важных технологий и критически важного программного продукта, обеспечение информационной безопасности, предоставление услуг по разработке и эксплуатации государственных информационных систем. В итоговый документ попали объекты, относящиеся к 10 основным подотраслям ТЭК.
«Включение организаций осуществляется на основании отраслевых показателей по предложениям федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих выработку государственной политики в соответствующих отраслях, а также государственных корпораций. Расчёт показателей осуществляется по группе компаний», - пояснил заместитель Министра энергетики РФ Анатолий Тихонов.
Замминистра также добавил, что критерием для включения организации в перечень является превышение минимальных значений отраслевых показателей, определенных отдельно для каждой отрасли. Всего в перечень были включены 97 организаций, в том числе, четыре из которых находятся в Республике Крым.
Решение о включении организации в перечень принимается Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики.
Перечень системообразующих организаций российской экономики в части ТЭК
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