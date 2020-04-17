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Законотворчество (постановления)

Сформирован перечень системообразующих организаций российской экономики в части ТЭК

Министерством энергетики Российской Федерации по поручению Правительства РФ сформирован перечень системообразующих организаций российской экономики в части топливно-энергетического комплекса.

В перечень включаются организации по утверждённым критериям и порядку, среди которых, в том числе, доминирующее положение организации на рынке определенного товара, осуществление разработки и внедрения критически важных технологий и критически важного программного продукта, обеспечение информационной безопасности, предоставление услуг по разработке и эксплуатации государственных информационных систем. В итоговый документ попали объекты, относящиеся  к 10 основным подотраслям ТЭК.

«Включение организаций осуществляется на основании отраслевых показателей по предложениям федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих выработку государственной политики в соответствующих отраслях, а также государственных корпораций. Расчёт показателей осуществляется по группе компаний», - пояснил заместитель Министра энергетики РФ Анатолий Тихонов.

Замминистра также добавил, что критерием для включения организации в перечень является превышение минимальных значений отраслевых показателей, определенных отдельно для каждой отрасли. Всего в перечень были включены 97 организаций, в том числе, четыре из которых находятся в Республике Крым.
 
Решение о включении организации в перечень принимается Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики.

Перечень системообразующих организаций российской экономики в части ТЭК

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