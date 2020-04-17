17 апреля генеральный директор #РоссетиЦентр - управляющей организации #РоссетиЦентриПриволжье Игорь Маковский по видеоконференцсвязи заслушал доклад и.о. директора филиала Воронежэнерго Вячеслава Антонова о результатах выполнения плана-графика организационно-технических мероприятий поэтапного расширения оперативных функций центра управления сетями (ЦУС) Воронежэнерго.

Руководители Бобровского, Каширского, Лискинского, Россошанского и Ольховатского районов электрических сетей доложили о своей готовности передать диспетчерские функции в центр управления сетями.

Игорь Маковский принял доклады и дал разрешение диспетчерам ЦУС к приему оперативного управления распределительными сетями еще пяти РЭС.

«На данный момент мы успешно завершаем второй этап расширения оперативных функций центра управления сетями Воронежэнерго. Это одна из программ, входящих в концепцию цифровой трансформации электросетевого комплекса, которую компания «Россети Центр» реализует на территории региона в рамках соглашения с правительством Воронежской области», - отметил Игорь Маковский.

Дистанционное управление электрическими сетями из единого центра с применением интеллектуальных систем сбора и обработки информации дало возможность энергетикам перейти на одноуровневую систему оперативно-ситуационного управления и значительно сократить время реакции на технологические нарушения, что существенно повысило качество и надежность электроснабжения потребителей.