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Персоны

Директором Славянского филиала "Россети Кубань" назначен Денис Осьмов

16 апреля 2020 года приказом генерального директора «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») Сергея Сергеева директором Славянского филиала компании назначен Денис Осьмов.

В числе первоочередных задач, которые поставлены руководством «Россети Кубань» перед директором Славянских электрических сетей – своевременная подготовка районного энергокомплекса к осенне-зимнему периоду 2020/2021 гг. и реализация инвестиционных проектов. Среди других важных вопросов, которые предстоит решать новому руководителю филиала – снижение потерь электроэнергии, увеличение нетарифной выручки, развитие потребительских сервисов на базе цифровых технологий.

– Славянский энергорайон, который будет находиться в зоне ответственности Дениса Евгеньевича, относится к числу наиболее динамично развивающихся. Во многом благодаря тому, что здесь расположен Таманский полуостров – стратегически важный район на границе с Республикой Крым. Электросетевой комплекс Тамани сегодня, в частности, обеспечивает энергоснабжение инфраструктурных объектов авто- и железнодорожного подходов к Керченскому мосту. Уверен, что многолетний управленческий опыт в энергетике и личные деловые качества Дениса Осьмова позволят успешно решать поставленные задачи, – подчеркнул Сергей Сергеев.

За более чем 20-летний стаж работы в электроэнергетике Денис Осьмов последовательно прошел путь от инженера группы производственно-технической комплектации до заместителя генерального директора по корпоративным сервисам. Имеет богатый опыт работы в структурах «ФСК ЕЭС». В 2015 году назначен руководителем филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго». Под его руководством открыт первый в Республике Карелия центр обслуживания потребителей, консолидировано более 30 электросетевых объектов, начата реализация программы по обеспечению современными модульными зданиями мастерских участков «Карелэнерго».

В ноябре 2019 года Денис Осьмов возглавил направление капитального строительства и технологического присоединения в филиале компании «Россети Кубань» Славянские электрические сети. Добился существенного снижение жалоб потребителей по вопросам технологического присоединения, инициировал открытие нового клиентского офиса в станице Тамань Темрюкского района.

В зону обслуживания Славянских электрических сетей входят Славянский, Красноармейский и Темрюкский районы Краснодарского края. Филиал обеспечивает электроэнергией территорию общей площадью более 6000 кв. км с численностью населения около 350 тыс. человек. На балансе предприятия – порядка 8 тыс. км воздушных и кабельных линий электропередачи, 66 подстанций напряжением 35-110 кВ, более 2 тыс. трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Численность персонала – более 650 человек.

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Компания: Россети Кубань

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