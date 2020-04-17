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Модернизация

Энергетики завершили ремонт линий, питающих крупные объекты инфраструктуры на востоке Кубани

Энергетики завершили ремонт линий, питающих крупные объекты инфраструктуры на востоке Кубани

17 апреля 2020, 15:30
Рубрика: Модернизация
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Специалисты Армавирского филиала «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго»)  провели капитальный ремонт двух линий электропередачи в Отрадненском и Кавказском районах Краснодарского края общей протяженностью 66 км. Работы завершены на воздушных линиях 110 кВ «Кропоткин – Найденовская» и «Подгорная Синюха – Отрадная», которые  обеспечивают электроснабжение бытовых потребителей, сельскохозяйственных предприятий, объектов социальной сферы, торговли и коммунальной инфраструктуры районов.

Ремонтная программа включает в себя широкий комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности работы объектов электросетевой инфраструктуры и электроснабжения потребителей в периоды больших нагрузок.

Энергетики заменили более 1,5 тысяч устаревших изоляторов, установили 120  комплектов птицезащитных устройств, расчистили 8,9 га охранной зоны линий электропередач от древесно-кустарниковой растительности.

На линиях электропередачи проведены ремонт фундаментов, стоек и выправка железобетонных опор. Кроме того, в течение текущего года на высоковольтных линиях армавирского энергорайона будет смонтировано 300 комплектов птицезащитных устройств. Эти приспособления предотвращают возможные технарушения в электросети. В феврале такие устройства энергетиками уже были установлены на ЛЭП 110 кВ «Шовгеновская – Армавир» и «Андреедмитриевская – Армавир».

Всего в этом году Армавирский филиал «Россети Кубань» планирует отремонтировать порядка 464 км высоковольтных линий 35-110 кВ. Ежегодная реализация данных мероприятий позволяет обеспечить штатный режим работы электрических сетей, минимизировать перерывы энергоснабжения и обеспечить качественное электроснабжение потребителей.

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