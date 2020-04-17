В Адыгейском филиале «Россети Кубань» злоумышленники украли силовой трансформатор и оборудование из комплектной трансформаторной подстанции, а также около 2,3 км провода с резервной воздушной линии электропередачи в городе Майкопе Республики Адыгея. Нанесенный предприятию ущерб составил свыше 226 тыс. рублей. К счастью, так как это был резервный источник питания, сбоев в подаче энергии удалось избежать. Энерговорам грозит до 10 лет лишения свободы.

Хищения объектов жизненно важной электросетевой инфраструктуры произошли в поселке Западный и хуторе Косинов. Правонарушители не остановили введенные на территории республики ограничительные меры в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

Энергетиками направлено заявление в ОМВД России по городу Майкопу о возбуждении уголовного дела по ст. 158 ч.1 УК РФ. Сотрудники подразделения безопасности предприятия и представители правоохранительных органов провели осмотр мест происшествия, проводятся необходимые следственные мероприятия.

За приведение в негодность объектов жизнеобеспечения, к которым относятся и энергообъекты, законодательством предусмотрена уголовная ответственность. Хищение энергооборудования и порча объектов электроэнергетики – правонарушение, которое в соответствии с Уголовным кодексом РФ может караться лишением свободы сроком до 10 лет.

Хищение провода и других элементов электроустановок, повреждение изоляторов, проведение несогласованных строительных и земляных работ, спил деревьев вблизи линий электропередачи и прочие запрещенные в охранных зонах энергообъектов действия нередко становятся причиной технологических нарушений. Повреждение энергообъектов может стать причиной нарушения энергоснабжения в домах сотен и тысяч жителей.

О случаях повреждения или попытках хищения энергооборудования, других противоправных действиях можно сообщить в полицию или по телефону горячей линии «Россети Кубань» 8-800-100-15-52.