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Инвестиции (проекты)

"Туполев" хочет потратить более 1,6 млрд рублей на новые объекты на базе КАЗ

Туполев хочет потратить более 1,6 млрд рублей на новые объекты на базе КАЗ

20 апреля 2020, 18:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Строительство 

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ПАО «Туполев» опубликовало тендер на проектирование и строительство стендово-лабораторного корпуса и испытательного бокса для отработки бортовых систем и агрегатов на базе Казанского авиационного завода (КАЗ). Информация опубликована на сайте госзакупок.

Максимальная стоимость контракта составляет 1,628 миллиарда рублей. Подрядчик станет известен 6 мая 2020 года. Для строительства нового корпуса и испытательного бокса на авиазаводе в Казани необходимо будет разработать документацию. После этого подрядчик начнет строительные работы.

Площадь лабораторного корпуса составит 17,3 тысячи квадратных метров, а испытательного бокса — 4,1 тысячи кв. м. Все работы должны быть выполнены за 25 месяцев с даты заключения контракта. На построенных объектах будут проводить испытания самолетных агрегатов и систем на стендах.

Отметим, что «Туполев» публиковал подобный тендер в ноябре 2019 года. Тогда сообщалось, что строительные работы будут проводиться для выполнения государственной программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса» на период с 2018 по 2027 годы. Стоимость контракта также составляла 1,628 миллиарда рублей.

В начале 2019 года глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что реконструкция КАЗ обойдется более чем в 33 миллиарда рублей. Эти работы необходимы для строительства и модернизации самолетов стратегической авиации. Масштабная реконструкция на заводе реализуется при поддержке министерства обороны России и минпромторга ФР.

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