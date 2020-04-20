ПАО «Туполев» опубликовало тендер на проектирование и строительство стендово-лабораторного корпуса и испытательного бокса для отработки бортовых систем и агрегатов на базе Казанского авиационного завода (КАЗ). Информация опубликована на сайте госзакупок.

Максимальная стоимость контракта составляет 1,628 миллиарда рублей. Подрядчик станет известен 6 мая 2020 года. Для строительства нового корпуса и испытательного бокса на авиазаводе в Казани необходимо будет разработать документацию. После этого подрядчик начнет строительные работы.

Площадь лабораторного корпуса составит 17,3 тысячи квадратных метров, а испытательного бокса — 4,1 тысячи кв. м. Все работы должны быть выполнены за 25 месяцев с даты заключения контракта. На построенных объектах будут проводить испытания самолетных агрегатов и систем на стендах.

Отметим, что «Туполев» публиковал подобный тендер в ноябре 2019 года. Тогда сообщалось, что строительные работы будут проводиться для выполнения государственной программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса» на период с 2018 по 2027 годы. Стоимость контракта также составляла 1,628 миллиарда рублей.

В начале 2019 года глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что реконструкция КАЗ обойдется более чем в 33 миллиарда рублей. Эти работы необходимы для строительства и модернизации самолетов стратегической авиации. Масштабная реконструкция на заводе реализуется при поддержке министерства обороны России и минпромторга ФР.