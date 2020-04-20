Специалисты компании «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») установили дополнительный (резервный) источник электроснабжения мощностью 200 кВт на территории районной больницы п. Энем в Тахтамукайском районе Республики Адыгея, где развернут временный инфекционный госпиталь.

Энергетики продолжают обеспечивать дополнительными передвижными резервными источниками снабжения временные госпитали, которые разворачиваются на территории субъектов в зоне ответственности компании. При необходимости РИСЭ могут быть задействованыкак запасной источник энергоснабжения для бесперебойной работы медучреждения.

Напомним, «Россети Кубань» установила дополнительные передвижные резервные источники общей мощностью 400 кВт для госпиталя на базе Адыгейской республиканской клинической инфекционной больницы в Майкопе. Резервы энергоснабжения созданы и для другого крупного медучреждения – Адыгейской республиканской клинической больницы.

Как сообщалось ранее, 16 апреля глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов и генеральный директор «Россети Кубань» Сергей Сергеев в телефонном разговоре обсудили вопросы надежности энергоснабжения важных социальных и инфраструктурных объектов на территории республики и договорились о тесном взаимодействии в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Действующие ограничения на территории республики также внесли вынужденные корректировки в намеченные планы ремонта и техобслуживания объектов электросетевого хозяйства. Там, где возможно, энергетики продолжают выполнение работ в соответствии с требованиями производства и санитарно-эпидемиологической безопасности.

Надежное электроснабжение регионов России в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции находится на особом контроле главы группы «Россети» Павла Ливинского. На прошлой неделе он поручил дочерним структурам своевременно завершить реализацию ремонтной и критической частейинвестиционной программы.