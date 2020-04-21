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Законотворчество (постановления)

Минфин получил функции Минэкономразвития по принадлежащим государству акциям компаний

Минфин получил функции Минэкономразвития по принадлежащим государству акциям компаний

21 апреля 2020, 15:45
Рубрика: Законотворчество
Метки: ПРАВИТЕЛЬСТВО, КАБМИН, МИНФИН

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Министерство экономического развития передало Минфину функции по находящимися в федеральной собственности акциям акционерных обществ, говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь Минфин будет представлять правительству отчет об управлении находящимися в федеральной собственности акциями компаний и использовании специального права ("золотой акции") на участие Российской Федерации в их управлении за прошедший год.

Ранее в Минфине появился департамент регулирования имущественных отношений. Новая структура будет заниматься координацией и контролем деятельности Росимущества. Среди основных задач - реализация полномочий собственника имущества, регулирование порядка учета имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.

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Компания: ТАСС

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