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Происшествия

В МЧС назвали главную причину пожаров в России

В МЧС назвали главную причину пожаров в России

21 апреля 2020, 14:30
Рубрика: Происшествия
Метки: ПОЖАР

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Главной причиной пожаров в России являются непотушенные сигареты, сообщил на онлайн-конференции директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

"Основная причина пожаров - курение, вторая - неправильная эксплуатация печного отопления. Третья причина - неисправность электрооборудования", - сказал он.

Под последней подразумевается короткое замыкание, перегрузка электропроводов и кабелей, а также большие переходные сопротивления. Глава департамента рассказал, что 45% пожаров в жилых помещениях происходят именно из-за неисправности электроустановочных изделий.

Фото: © РИА Новости / Варвара Гертье

 

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