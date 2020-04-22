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Происшествия

Электроснабжение более 10 населенных пунктов Подмосковья нарушено из-за ветра

Электроснабжение более 10 населенных пунктов Подмосковья нарушено из-за ветра

22 апреля 2020, 17:15
Рубрика: Происшествия
Метки: АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Обрыв проводов произошел в более чем 10 населенных пунктах Подмосковья, в восьми оно уже восстановлено, сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах.

"Из за сильного ветра и падения деревьев произошел обрыв проводов в более чем десяти населенных пунктах области. В восьми из них оно уже восстановлено", - сказал собеседник агентства.

Также ветер повалил рекламный щит и около 40 деревьев, которые повредили около десятка автомобилей. Пострадавших нет.

Ранее источник сообщал о нарушении электроснабжения в нескольких населенных пунктах Подмосковья, включая включая Домодедово, Черноголовку, Коломну и Новое Ступино.

В Москве ветер повалил около десяти деревьев, которые повредили несколько автомобилей. Никто не пострадал.

В среду экстренное предупреждение о порывах ветра скоростью до 23 метров в секунду распространил столичный главк МЧС.

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