COVID-19 COVID-19

Смотрите ежедневные прямые трансляции 22, 23, 24 апреля, С 1100 ДО 1200

Обсуждаем важные вопросы кабельной отрасли на время карантина в прямом эфире.

Вконтакте YouTube Facebook
 
Модернизация

РусГидро обеспечило энергоснабжение строящегося инфекционного центра в Уссурийске

РусГидро обеспечило энергоснабжение строящегося инфекционного центра в Уссурийске

22 апреля 2020, 15:45
Рубрика: Модернизация
Метки: РУСГИДРО, ДРСК
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
155

Дальневосточная распределительная сетевая компания (ДРСК), входящая в группу РусГидро, обеспечила подключение дополнительной мощности военному госпиталю в Уссурийске, на территории которого строится модульный инфекционный центр Министерства обороны РФ. Основное и резервное электроснабжение медицинского учреждения будет осуществляться от подстанций филиала ДРСК. Возведение нового медицинского центра должно быть завершено к 30 апреля этого года.

В целях борьбы с коронавирусной инфекцией на территории Дальневосточного федерального округа в регионах присутствия РусГидро ведется строительство сразу трех новых медицинских центров: в г. Петропавловск-Камчатский Камчатского края, в г. Уссурийск Приморского края и селе Анастасьевка Хабаровского края. Строительство ведет Министерство обороны по поручению Президента России Владимира Путина. Всего в разных регионах страны будет построено 16 многофункциональных медицинских центров на 1 600 мест, общей площадью 115 000 м2.

Компании Группы РусГидро, занимающиеся электросетевой инфраструктурой в Дальневосточном федеральном округе, в оперативном режиме осуществляют технологическое присоединение медицинских центров к электрической сети. Ход техприсоединения новых объектов здравоохранения находится на особом контроле у руководства РусГидро.

При этом, как сообщалось ранее, учитывая рост нагрузки на организации медицинского обслуживания, генерирующие и сетевые компании Группы РусГидро на Дальнем Востоке взяли под особый контроль надежность и бесперебойность энергоснабжения медицинских учреждений и аптечных организаций. Также под особым контролем РусГидро находится энергоснабжение объектов обеспечения населения сотовой связью и интернетом, call-центров, крупных логистических центров, торговых организаций и магазинов. 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: ПАО "РусГидро"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
140 млн рублей направит
На ремонт электросетей Тахтамукайского района Адыгеи направлено 20 млн рублей
Выработка РусГидро в I квартале выросла более чем на 19%

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно