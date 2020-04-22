Дальневосточная распределительная сетевая компания (ДРСК), входящая в группу РусГидро, обеспечила подключение дополнительной мощности военному госпиталю в Уссурийске, на территории которого строится модульный инфекционный центр Министерства обороны РФ. Основное и резервное электроснабжение медицинского учреждения будет осуществляться от подстанций филиала ДРСК. Возведение нового медицинского центра должно быть завершено к 30 апреля этого года.

В целях борьбы с коронавирусной инфекцией на территории Дальневосточного федерального округа в регионах присутствия РусГидро ведется строительство сразу трех новых медицинских центров: в г. Петропавловск-Камчатский Камчатского края, в г. Уссурийск Приморского края и селе Анастасьевка Хабаровского края. Строительство ведет Министерство обороны по поручению Президента России Владимира Путина. Всего в разных регионах страны будет построено 16 многофункциональных медицинских центров на 1 600 мест, общей площадью 115 000 м2.

Компании Группы РусГидро, занимающиеся электросетевой инфраструктурой в Дальневосточном федеральном округе, в оперативном режиме осуществляют технологическое присоединение медицинских центров к электрической сети. Ход техприсоединения новых объектов здравоохранения находится на особом контроле у руководства РусГидро.

При этом, как сообщалось ранее, учитывая рост нагрузки на организации медицинского обслуживания, генерирующие и сетевые компании Группы РусГидро на Дальнем Востоке взяли под особый контроль надежность и бесперебойность энергоснабжения медицинских учреждений и аптечных организаций. Также под особым контролем РусГидро находится энергоснабжение объектов обеспечения населения сотовой связью и интернетом, call-центров, крупных логистических центров, торговых организаций и магазинов.