Филиал «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Ульяновские сети» продолжает установку интеллектуальных приборов учета на территории Ульяновской области. В 2020 году энергетики продолжат работы во всех муниципалитетах.

Основная цель установки интеллектуальных счетчиков – прозрачность учета потребления электроэнергии, минимизация потерь в сетях. Сам прибор учета и его установка будут полностью бесплатны для потребителя. Одновременно с его установкой энергетики проводят замену обычного провода на СИП на вводах в жилое помещение, за счёт чего повышается надежность и безопасность присоединения.

Всего с 2016 года, с начала реализации энергосервисных контрактов на территории Ульяновской области, установлено 24700 приборов учета. Энергетики отмечают положительный эффект в снижении уровня потерь электроэнергии в районах, в которых уже введена новая система энергоучета. В отдельных населенных пунктах, распределительные линии которых оснащены автоматизированными приборами учёта, удалось добиться снижения потерь на 10-15%.

В планах энергетиков дополнить счетчики функцией передачи данных не только о потребленной электроэнергии, но и о состоянии сети, возникающих перебоях. Это позволит оперативно реагировать в случае технологических нарушений в сетях, сократить время и количество перерывов в электроснабжении и контролировать качество передаваемой электроэнергии. Такое принципиально новое решение – один из этапов цифровизации электросетевого комплекса, обозначенного в качестве приоритетной задачи развития группы компаний «Россети» до 2030 года.