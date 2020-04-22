Новая реальность - новые вызовы

Эпидемия коронавирусной инфекции меняет форматы работы, внося коррективы в привычные бизнес-процессы. Как в текущих условиях себя ощущают производители электротехнического оборудования? Чему учит COVID-19 бизнес? На эти и другие вопросы в интервью @rosseti_official отвечает генеральный директор ООО «Завод «Изолятор», руководитель Национального исследовательского комитета D1 РНК СИГРЭ Александр Славинский.

Ситуацию с COVID-19 эксперты называют крупнейшей глобальной экономической катастрофой со времен Великой депрессии. Как завод «Изолятор» оценивает ситуацию?

- История завода «Изолятор» насчитывает более 120 лет. COVID-19 - это серьёзный вызов, проверка на устойчивость, умение принимать решения и выполнять обязательства в постоянно меняющихся внешних условиях. Уверен, что это испытание завод «Изолятор» при поддержке наших стратегических партнёров - группы «Россети» - выдержит с честью.

Есть риски срывов поставок оборудования в связи с пандемией?

- Ситуация остро показала, что экономика страны зависит от стабильности отечественных производителей. Следом за проблемами поставок оборудования из-за рубежа, связанными с политическими санкциями, пришёл паралич многих производств в Азии и Европе из-за COVID-19. «Россети» проводят системную работу по импортозамещению и смогли сформировать пул надёжных производителей, которые закрывают все основные потребности компании. Уверен, в сложившейся ситуации ни ремонтная, ни критически важная часть инвестиционной программы «Россетей» не пострадают.

Как сейчас работает производство и компания в целом?

- Электроэнергетика – критически важная отрасль экономики. В текущих условиях энергетики продолжают выполнять свои функции в усиленном режиме, поэтому и предприятия, обеспечивающие выполнение данных функций, не могут останавливаться ни на минуту. С 18 марта на территории завода «Изолятор» введён режим повышенной готовности, сделано всё необходимое для защиты здоровья и жизни сотрудников. Взятые перед заказчиками обязательства выполним в полном объёме.

В чём особенности вашей продукции?

- Завод «Изолятор» - мировой лидер в области разработки и производства высоковольтных вводов переменного и постоянного тока напряжением от 10 до 1 150 кВ. Область применения - трансформаторы, реакторы, масляные выключатели, линейные вводы, а также вводы генераторного типа и для КРУЭ. В составе компании: современный производственный комплекс, собственное конструкторско-технологическое бюро, испытательный и сервисный центры. Доля на рынке России и стран СНГ около 80%. За 120 лет завод выпустил более 620 000 вводов, установленных не только в России и странах СНГ, но и в 30 странах мира.

Амбициозные задачи «Россетей» дают нам серьезный стимул для развития. В своё время мы получили запрос от технических специалистов компании – устранить проблему, когда вводы, находящиеся в аварийных запасах длительное время, начинали впитывать влагу, что при начале эксплуатации приводило к выходу из строя оборудования. В ответ мы разработали новую технологию изготовления высоковольтных вводов с RIN-изоляцией (пропитанный смолой нетканый материал), которые при любых условиях хранения абсолютно влагостойки. В итоге существенно снизились затраты «Россетей» на организацию условий хранения и замену выходящих из строя вводов при одновременном повышении надёжности функционирования оборудования. Новый продукт также получил широкую востребованность за рубежом.

Что вы еще предлагаете энергетикам?

- Мы всегда стремились уйти от производства монопродукции. И первый шаг в этом направлении был совсем недавно сделан: уже в этом году на базе завода «Изолятор» будет запущено новое производство по изготовлению кабельных муфт на напряжение 110-500 кВ.

Мощности нового производства способны полностью удовлетворить потребности всего российского рынка в высоковольтной кабельной арматуре, обеспечивая глубокую локализацию и качество, отвечающие высочайшим мировым стандартам. Ключевыми потребителями продукции компании станут сетевые компании федерального масштаба, прежде всего, «Россети», отечественные трансформаторные заводы и производители КРУЭ. Уверен, что мы также сможем эффективно конкурировать на отраслевых рынках ближнего и дальнего зарубежья.

Приведите примеры успешных международных проектов?

- Баланс поставок внутри России и за её пределами – один из залогов финансово-экономической устойчивости нашего завода. Главное достижение на международном рынке - создание в 2018 году совместного предприятия с индийской компанией «Mehru» по производству высоковольтных вводов высокого напряжения с RIP-изоляцией (бумага, пропитанная смолой). Выходя на индийский рынок, мы вступаем в конкуренцию с очень мощными электротехническими мировыми корпорациями. Главным условием, позволяющим удержаться на этом рынке, является наличие инновационного продукта, который будет востребован.

Создание СП - это по-настоящему знаковый проект не только для индийского рынка электроэнергетики и завода «Изолятор», но и для мирового профессионального сообщества.

Насколько важным Вы считаете взаимодействие с группой «Россети» именно сейчас?

- Мы благодарны «Россетям» за доверие и поддержку, которые они оказывают нашей компании. Понимая важность и ответственность, завод «Изолятор» сделает все, чтобы быть достойным этого доверия. В нашем лице «Россети» имеют постоянного, надежного, поставщика современной, высокотехнологической продукции. Компания «Россети» дает свет в каждый дом. Завод «Изолятор», его коллектив, горды тем, что есть и частичка нашего труда в этом большом деле.

Берегите себя и своих близких!

Подготовлено для телеграмм-канала компании «Россети»