Вопросы обеспечения энергобезопасности Ямало-Ненецкого автономного округа в условиях комплекса мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции обсудили в ходе видеоконференции исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора АО «Россети Тюмень» Сергей Фролов и заместитель губернатора округа Сергей Карасёв.

Руководство округа было проинформировано о принятых на энергопредприятии профилактических мерах: переходе на дистанционное обслуживание потребителей, переводе порядка 80 % аппарата управления компании на удаленный режим работы, усиление контроля за работой персонала, задействованного в производственном процессе, его обеспечении средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами. Координацию работы осуществляет созданный в компании оперативный штаб.

Большое внимание сегодня уделяется работе с персоналом, в том числе вахтовым. Так, производственному персоналу установлена надбавка к должностному окладу, оказываются меры поддержки ветеранам, пенсионерам, одиноким матерям и другим категориям работников, оказавшимся в сложившихся условиях в трудной жизненной ситуации.

«Россети Тюмень» четко следует планам реализации ремонтной кампании и соблюдению сроков подготовки к очередному осенне-зимнему периоду:

«Наша компания выполнит все обязательства по надежному и качественному электроснабжению своих потребителей в регионе», – заверил Сергей Фролов. Именно такая задача была поставлена главой группы компаний «Россети» Павлом Ливинским: «Холода и плохая погода придут с наступлением осени без сдвига вправо из-за форс-мажора и вне зависимости от того, что сейчас происходит в стране и мире, группа «Россети» должна на 100 % и точно в срок реализовать весь запланированный комплекс мер по обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей предстоящей зимой».

«Россети Тюмень» готова выделить экспертов для проведения оценки и инспекции энергообъектов медицинских учреждений автономного округа, а в случае возникновения нештатных ситуаций на объектах, в том числе территориальных сетевых организаций, – направить своих специалистов для устранения последствий технологических нарушений и оказать помощь в проведении восстановительных работ. «Ведь бесперебойное и качественное обеспечение электроэнергией потребителей – основная задача энергетиков, и здесь неважно, чьи это сети», – отметил Сергей Фролов.

Также руководство «Россети Тюмень» готово рассмотреть возможность трудоустройства на имеющиеся и дополнительно создаваемые вакансии лиц, потерявших работу в связи макроэкономической нестабильностью, отдавая приоритет рабочим и специалистам электроэнергетического профиля.

Сергей Карасёв отметил, что все предложения энергетиков, особенно в части надежности и безопасности электроснабжения и работы с персоналом, интересны и будут рассмотрены на заседании Оперативного штаба по обеспечению безопасности энергоснабжения ЯНАО.