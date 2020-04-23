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Происшествия

Похитители кабеля оставили без интернета 10 тысяч курян

Похитители кабеля оставили без интернета 10 тысяч курян

23 апреля 2020, 15:40
Рубрика: Происшествия
Метки: КРАЖИ
Отрасль: Телекоммуникация (связь) Кабельная промышленность 

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Сотрудники Железнодорожного отдела полиции Курска задержали группу молодых курян, совершивших серию краж оборудования для доступа в интернет.

Около месяца назад к стражам порядка обратились собственники одной из компаний интернет-провайдеров. Неизвестные ночью проникали в подвалы многоквартирных домов, где было установлено оборудование для доступа во всемирную сеть. Злоумышленники похищали медные интернет-кабели. Они вырывали провода из распределительного блока и демонтировали их со стен.

Кражи происходили в Железнодорожном округе областного центра. Всего было зафиксировано 8 преступных эпизодов. В общей сложности было украдено более 2 километров интернет-кабеля на сумму свыше 200 тысяч. Интернета лишились порядка 10 тысяч местных жителей.
Чтобы сдать провода в пункт приёма лома они обжигали их пластиковую оплётку на костре. А в одном из случаев подозреваемые, проникнув в подвал, неожиданно попали в бытовку одного из жильцов. Оттуда похитили электроинструменты.

Подозреваемых удалось вычислить благодаря оперативно-розыскным мероприятиям. Полицейские нашли свидетелей и очевидцев преступлений. Выяснилось, что фигуранты молодые жители ЖД округа. Один из них два года назад уже был судим за кражу.
Часть украденного кабеля при задержании удалось изъять. Были найдены и похищенные инструменты. Сейчас по всем фактам возбуждены уголовные дела. Фигурантам грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.

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