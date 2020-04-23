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Инвестиции (проекты)

В Миассе проведут масштабную реконструкцию стадиона

В Миассе проведут масштабную реконструкцию стадиона

23 апреля 2020, 17:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 

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В Миассе планируют благоустроить территорию стадиона «Заря». Работы проведут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и его составляющей, программы по формированию комфортной городской среды.

«Территория, где проведут благоустройство, находится в северном районе города и ограничена пр. Макеева, ул. Олимпийской, линией ЛЭП и существующей границей стадиона «Заря», — сообщили в мэрии Миасса. — Планируется реконструировать «тропу здоровья» и городской корт, открыть волейбольную, баскетбольную и детскую игровую площадки, скейт-парк, установить уличные тренажеры».

Кроме того, по проекту должны построить здания шорт-трека, пляжного волейбола, хоккейной школы и центра скалолазания. А по соседству обустроят спортивный веревочный городок и лыжероллерную трассу. В плане благоустройства также заложено озеленение территории, обустройство клумб, парковки и проездов, тротуаров, установка освещения. Тем самым преобразится вся территория стадиона.

По задумке она станет зеленым оазисом на фоне типовой городской застройки, любимым местом отдыха жителей Миасса. Здесь будут и прогулочные зоны с игровыми площадками для детей, беседки, скульптуры спортсменов и сказочных героев, другие малые архитектурные формы. Подготовку проектно-сметной документации обновленного спортгородка планируется завершить в 2020 году.

Как сообщили в мэрии, предложения по благоустройству территории стадиона «Заря» можно направить в управление по физической культуре и спорту муниципалитета на электронный адрес: sport@g-miass.ru и по телефону 8 (3513) 55-06-06.

«В минувшем году по области в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», в который входит программа «Формирование комфортной городской среды», было благоустроено 344 двора и 190 общественных пространств: парков, скверов, бульваров. За два года действия программы в регионе обновлено 241 общественное пространство и 1447 дворов, — говорит министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин. — А в 2020 году в нашем регионе в рамках нацпроекта планируется благоустроить не менее 216 общественных пространств и 209 дворов. Перечень объектов составлен по результатам общественных обсуждений с жителями и путем рейтингового голосования. Также в этом году будут реализованы проекты, участвовавшие в федеральном этапе Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях».

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