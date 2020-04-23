В Миассе проведут масштабную реконструкцию стадиона

В Миассе планируют благоустроить территорию стадиона «Заря». Работы проведут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и его составляющей, программы по формированию комфортной городской среды.

«Территория, где проведут благоустройство, находится в северном районе города и ограничена пр. Макеева, ул. Олимпийской, линией ЛЭП и существующей границей стадиона «Заря», — сообщили в мэрии Миасса. — Планируется реконструировать «тропу здоровья» и городской корт, открыть волейбольную, баскетбольную и детскую игровую площадки, скейт-парк, установить уличные тренажеры».

Кроме того, по проекту должны построить здания шорт-трека, пляжного волейбола, хоккейной школы и центра скалолазания. А по соседству обустроят спортивный веревочный городок и лыжероллерную трассу. В плане благоустройства также заложено озеленение территории, обустройство клумб, парковки и проездов, тротуаров, установка освещения. Тем самым преобразится вся территория стадиона.



По задумке она станет зеленым оазисом на фоне типовой городской застройки, любимым местом отдыха жителей Миасса. Здесь будут и прогулочные зоны с игровыми площадками для детей, беседки, скульптуры спортсменов и сказочных героев, другие малые архитектурные формы. Подготовку проектно-сметной документации обновленного спортгородка планируется завершить в 2020 году.



Как сообщили в мэрии, предложения по благоустройству территории стадиона «Заря» можно направить в управление по физической культуре и спорту муниципалитета на электронный адрес: sport@g-miass.ru и по телефону 8 (3513) 55-06-06.