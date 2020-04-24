Беспилотные "КАМАЗы" выдержали испытание Арктикой

На Восточно-Мессояхском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе успешно прошли испытания беспилотных грузовых автомобилей «КАМАЗ», которые безаварийно преодолели 2,5 тыс. км.

Совместный проект «Газпром нефти» и группы компаний «КАМАЗ» был реализован при поддержке правительства Ямало-Ненецкого автономного округа в арктической автономии и сложных природно-климатических условиях Заполярья. Главная цель испытаний – подтвердить потенциальную эффективность использования беспилотных транспортных средств, позволяющих повысить безопасность грузоперевозок и оптимизировать снабжение труднодоступных регионов.

Законодательной базой для реализации проекта стали инициированные Минпромторгом России поправки в нормативные документы, направленные на упрощение механизма допуска высокоавтоматизированных транспортных средств на дороги общего пользования и расширение географии проведения эксперимента по их тестированию.

В ходе испытаний на Восточно-Мессояхском месторождении автомобили без водителей продемонстрировали весь потенциал цифрового ресурса: умение передвигаться по заданным маршрутам с высокой точностью, обмениваться информацией через дублируемые системы связи, распознавать препятствия за доли секунды и прогнозировать траекторию движения с учетом актуальной дорожной обстановки. Контроль за перемещением беспилотных грузовиков по территории автономного нефтепромысла и зимним дорогам через Гыданскую тундру велся из центра управления, оборудованного на Восточно-Мессояхском месторождении.

Как отметили участники проекта, главное преимущество беспилотных транспортных средств – неограниченная работоспособность. Оснащенные системой автономного управления машины не устают и не ошибаются даже на сложных маршрутах, в условиях низких температур, метелей и плохой видимости. В сравнении с пилотируемыми аналогами беспилотные «КАМАЗы» на 50% безопаснее и позволяют на 10-15% снизить издержки при грузоперевозках.

«Несмотря на то, что беспилотные технологии – явление сравнительно новое для России, спрос на беспилотные автомобили «КАМАЗ» стал очевидным еще несколько лет назад, и компания давно работает в этой области. Сегодня интерес к внедрению беспилотных перевозок среди промышленных предприятий увеличивается, постепенно формируется законодательная база, что открывает перед нами новые возможности. Уверен, что с решением юридических вопросов, долгое время сдерживавших производство автономного колесного транспорта в стране, эта тема получит новое развитие. Располагая достаточным опытом и потенциалом в сфере разработки инновационного транспорта с беспилотной технологией управления, КАМАЗ готов предложить свои высокотехнологичные решения российским компаниям и оказать содействие партнерам в реализации их бизнес-проектов», – рассказал заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» по развитию Ирек Гумеров.

По результатам тестирования «Газпром нефть» усилит подготовку к внедрению в свои логистические процессы беспилотных автомобилей и продолжит активно участвовать в формировании нормативно-правовой базы, регулирующей применение беспилотных транспортных средств на российских нефтепромыслах.