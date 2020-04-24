Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики утвердила актуализированный перечень системообразующих организаций строительной отрасли и ЖКХ, внесенный федеральным министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В него вошли 76 организаций: 74 по критериям и две по основаниям, рассказал глава Минстроя России Владимир Якушев.

По результатам проведенного анализа строительного сектора в перечень включены 54 группы компаний, соответствующие следующим отраслевым критериям: объем строительства жилых и нежилых зданий в соответствии с действующими разрешениями на строительство - не менее 400 тыс. кв. м, выручка по группе компаний от строительства инженерных сооружений за 2019 год - не менее 10 млрд рублей. 43 организации отвечают критериям по текущему объему строительства жилых и нежилых зданий, а 11 - по показателям выручки.

«Совокупный объем строящихся объектов по действующим разрешениям на строительство у организаций, включенных в перечень, составляет 53,5 млн квадратных метров», - уточнил министр.

В перечень системообразующих организаций в сфере ЖКХ вошли 22 предприятия и компании. Они отвечают следующим отраслевым критериям.



В части вида деятельности по производству, передаче и распределению пара и горячей воды, кондиционированию воздуха с показателем «выручка по итогам 2019 г.» – не менее 12 млрд рублей по организации (группе компаний) – 7 организаций.



В части вида деятельности по забору, очистке и распределению воды, сбору и обработке сточных вод с отраслевым показателем «выручка по итогам 2019 г. и осуществление деятельности в городах федерального значения и административных центрах субъектов Российской Федерации» – выручка по организации (группе компаний) не менее 3,5 млрд рублей. Также организация должна была подтвердить факт ведения деятельности в городах федерального значения и административных центрах субъектов Российской Федерации. Таким критериям соответствуют 13 организаций.



Еще две организации водопроводно-канализационного хозяйства Московской и Ленинградской областей вошли в перечень, как занимающие доминирующее положение на рынке водоснабжения и водоотведения в регионах.



По поручению министра ответственными за формирование перечня системообразующих организаций российской экономики и его актуализацию назначены заместители министра Никита Стасишин (в части строительства) и Максим Егоров (в части жилищно-коммунального хозяйства).