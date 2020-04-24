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За рубежом

Прибалтика приняла решение блокировать электроэнергию с БелАЭС

Страны Прибалтики решили принять обязательство друг перед другом о том, чтобы блокировать электроэнергию с Белорусской АЭС (БелАЭС), сообщил 24 апреля журналистам литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

Такое соглашение Латвия, Литва и Эстония подпишут «в ближайшее время», поскольку предварительно они уже договорились. После этого ни одна из трёх стран не должна ни закупать белорусскую электроэнергию, ни пропускать её через сови электросети.

Напомним, БелАЭС строится на границе с Литвой. В Вильнюсе рассчитывают на влияние Европейской комиссии в этом вопросе.

 

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