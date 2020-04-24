Полицейским Новокуйбышевска сообщили о хищении фрагментов силового трехжильного медного кабеля с территории местного нефтеперерабатывающего завода. Следователи выяснили, что к преступлению причастны сотрудники организации, которая работала на заводе по подряду.

Полицейские задержали 14 предполагаемых злоумышленников в возрасте от 21 до 62 лет при попытке сбыта кабеля. Как выяснило следствие, эти люди похищали кабель давно и систематически: с декабря 2019 по апрель 2020 года. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье “Кража”, санкция которой предусматривает лишение свободы до 6 лет, сообщает ГУ МВД по Самарской области.