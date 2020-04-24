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Происшествия

С нефтеперерабатывающего завода в Новокуйбышевске 14 рабочих 4 месяца воровали медный кабель

С нефтеперерабатывающего завода в Новокуйбышевске 14 рабочих 4 месяца воровали медный кабель

24 апреля 2020, 13:45
Рубрика: Происшествия
Метки: КРАЖИ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Полицейским Новокуйбышевска сообщили о хищении фрагментов силового трехжильного медного кабеля с территории местного нефтеперерабатывающего завода. Следователи выяснили, что к преступлению причастны сотрудники организации, которая работала на заводе по подряду.

Полицейские задержали 14 предполагаемых злоумышленников в возрасте от 21 до 62 лет при попытке сбыта кабеля. Как выяснило следствие, эти люди похищали кабель давно и систематически: с декабря 2019 по апрель 2020 года. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье “Кража”, санкция которой предусматривает лишение свободы до 6 лет, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

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