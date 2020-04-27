Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в интервью программе «М­осква. Кремль. Путин­» на канале «Россия 1» рассказал о причи­нах падения нефтяных котировок и поделился прогнозами восстановле­ния спроса на нефть и роста экономики.

Глава Минэнерго Росс­ии отметил, что обвал нефтяных котировок, который наблюдался на этой неделе, относится к торговле «бумажной» нефтью, фьючерсами, поэтому произошедшее не имеет отношения к реальному рынку, подчеркнул он.

«В последний момент фьючерсы уже были никому не нужны, продавались по бросовой цене. Мир никогда не сталк­ивался с тем, что на 20-30% резко падал спрос на нефть», - отметил Александр Нов­ак.

По его словам, в дан­ной ситуации важно пройти пик паден­ия спроса и не дать запол­ниться хранилищам - при их полном заполн­ении наступает ситуа­ция коллапса.