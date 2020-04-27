Новая волна фальсификата -
27 апреля 2020, 09:15
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, НЕФТЬ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» рассказал о причинах падения нефтяных котировок и поделился прогнозами восстановления спроса на нефть и роста экономики.
Глава Минэнерго России отметил, что обвал нефтяных котировок, который наблюдался на этой неделе, относится к торговле «бумажной» нефтью, фьючерсами, поэтому произошедшее не имеет отношения к реальному рынку, подчеркнул он.
«В последний момент фьючерсы уже были никому не нужны, продавались по бросовой цене. Мир никогда не сталкивался с тем, что на 20-30% резко падал спрос на нефть», - отметил Александр Новак.
По его словам, в данной ситуации важно пройти пик падения спроса и не дать заполниться хранилищам - при их полном заполнении наступает ситуация коллапса.
«Большинство экспертов сходятся в том что на сегодня мы находимся на пике снижения спроса на нефть. Во втором полугодии, думаю, экономика начнет восстанавливаться и спрос будет расти», - добавил он.
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