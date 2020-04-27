COMPOLY® продолжает свою работу!

Мы продолжаем выпускать еженедельный RusCable Insider Digest
27 апреля 2020, 16:23
Рубрика: Компании
Метки: COMPOLY
Отрасль: Материалы для КПП
Ситуация в стране на сегодняшний день, как известно, весьма нестандартная. Вынужденная самоизоляция, пустынные улицы, закрытые учреждения, всё это несомненно оставляет след на многочисленные предприятия и каждого жителя нашей необъятной страны.
Коллектив компании COMPOLY®, надеется на скорейшую нормализацию ситуации в стране и мире, а также сообщает о том, что работа предприятия продолжается в прежнем режиме! На складе готовой продукции сформирован стратегический запас материалов по многим направлениям, а производственные линии осуществляют полноценный выпуск заказов клиентов. Также на территории предприятия организованы все необходимые меры, направленные на борьбу с распространением вируса COVID-19.
В нынешних условиях работа компании становится стратегически важной задачей, поскольку многочисленные отрасли, непрерывно обеспечивающие благополучие населения, нуждаются в полимерных композициях. Так, компания COMPOLY®, согласно Указу президента РФ (п. 2 Указа Президента от 25.03.2020 N 206), обеспечивает материалами следующие группы организаций:
Уважаемые партнеры компании COMPOLY® и производители кабельно-проводниковой продукции, если вам необходимо в кратчайшие сроки обеспечить производство безгалогенными материалами или термоэластопластами для гибкого кабеля (КГтп, КГтт, КГтп-ХЛ), обращайтесь, и мы оперативно примемся за решения поставленной задачи!
Отгрузки и доставка товара, осуществляется в срок, без задержек и сбоев.
Отдел продаж, работает в удаленном режиме, функционал и график работы сотрудников не изменился. Мы продолжаем принимать и обрабатывать новые заказы.
E-mail: t.svorotova@compoly.com, info@compoly.com
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