COMPOLY® продолжает свою работу!

Ситуация в стране на сегодняшний день, как известно, весьма нестандартная. Вынужденная самоизоляция, пустынные улицы, закрытые учреждения, всё это несомненно оставляет след на многочисленные предприятия и каждого жителя нашей необъятной страны.

Коллектив компании COMPOLY®, надеется на скорейшую нормализацию ситуации в стране и мире, а также сообщает о том, что работа предприятия продолжается в прежнем режиме! На складе готовой продукции сформирован стратегический запас материалов по многим направлениям, а производственные линии осуществляют полноценный выпуск заказов клиентов. Также на территории предприятия организованы все необходимые меры, направленные на борьбу с распространением вируса COVID-19.

В нынешних условиях работа компании становится стратегически важной задачей, поскольку многочисленные отрасли, непрерывно обеспечивающие благополучие населения, нуждаются в полимерных композициях. Так, компания COMPOLY®, согласно Указу президента РФ ( п. 2 Указа Президента от 25.03.2020 N 206 ), обеспечивает материалами следующие группы организаций:

непрерывно действующие организаций в сфере энергетики, теплоснабжения, водоподготовки, водоотчистки и водоотведения;

строительные организаций, приостановка деятельности которых создаст угрозу безопасности, здоровью и жизни людей;

организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в том числе предприятий, выпускающих средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, лекарственные средства, медицинские изделия, теплотелевизионные регистраторы, бесконтактные термометры и установки обеззараживания воздуха, а также предприятий, выпускающих материалы, сырье и комплектующие изделия, необходимые для их производства.

Уважаемые партнеры компании COMPOLY® и производители кабельно-проводниковой продукции, если вам необходимо в кратчайшие сроки обеспечить производство безгалогенными материалами или термоэластопластами для гибкого кабеля (КГтп, КГтт, КГтп-ХЛ), обращайтесь, и мы оперативно примемся за решения поставленной задачи!

Отгрузки и доставка товара, осуществляется в срок, без задержек и сбоев.

Отдел продаж, работает в удаленном режиме, функционал и график работы сотрудников не изменился. Мы продолжаем принимать и обрабатывать новые заказы.

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