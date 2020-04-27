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Законотворчество (постановления)

Кабмин одобрил выделение Дальнему Востоку дополнительных 4,3 млрд рублей на соцобъекты

Кабмин одобрил выделение Дальнему Востоку дополнительных 4,3 млрд рублей на соцобъекты

27 апреля 2020, 09:40
Рубрика: Законотворчество
Метки: КАБМИН, ГОСПОДДЕРЖКА
Отрасль: Строительство 

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Правительство РФ одобрило увеличение на 4,3 млрд рублей объема трансфертов, предоставляемых в 2020-2022 годах регионам Дальнего Востока на социальное развитие центров экономического роста. Об этом сообщается в субботу на официальном сайте кабмина.

Регионам Дальнего Востока из федерального бюджета выделяется так называемая единая субсидия для строительства и ремонта социальных объектов.

"Проектом распоряжения предусматривается увеличение объема <…> иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, на 4 334 629 тыс. рублей в 2020-2022 годах", - говорится в сообщении.

Объем трансфертов будет увеличен за счет средств, зарезервированных в бюджете на развитие Дальневосточного федерального округа. В том числе финансирование на 2020 год увеличат на 1,6 млрд рублей, на 2021 - на 2,5 млрд рублей, в 2020 - на 150 млн рублей.

Кабмин принял проект распоряжения.

Постановление о выделении дальневосточным регионам единой субсидии на строительство социальных объектов в июне 2018 года подписал Дмитрий Медведев, который занимал тогда пост премьер-министра. В целом на Дальнем Востоке выделено 57 центров экономического роста, в которых живут 80% населения региона, или 6,6 млн человек.

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Компания: ТАСС

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