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Законотворчество (постановления)

Минэнерго России разрабатывает экологические требования к схемам теплоснабжения

Минэнерго России разрабатывает экологические требования к схемам теплоснабжения

27 апреля 2020, 10:00
Рубрика: Законотворчество
Метки: МИНЭНЕРГО, ТЭК

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Министерство энергетики Российской Федерации сформировало рекомендации к разработке и актуализации схем теплоснабжения населенных пунктов, направленные на снижение негативного воздействия теплоэнергетической отрасли на окружающую среду.

Одной из наиболее актуальных задач, стоящих перед Минэнерго, помимо надежного и качественного электро- и теплоснабжения потребителей, является снижение негативного воздействия энергетической отрасли на окружающую среду. Для принятия в схемах теплоснабжения муниципальных образований технических, схемно-режимных и инвестиционных решений, направленных на оздоровление экологической обстановки, Минэнерго России прорабатывает внесение соответствующих изменений в требования к схемам теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154. Предлагаемые поправки направлены на оценку фактических показателей концентраций загрязняющих веществ в муниципальных образованиях, установление и дальнейшие достижение плановых показателей.

В настоящее время министерством разработаны соответствующие рекомендации для муниципальных образований. Проекты нормативно-правовых актов в ближайшее время будут направлены для общественного обсуждения, оценки регулирующего воздействия, а также проработки с органами власти и экспертным сообществом.

«Учитывая публичность схем теплоснабжения, в разработке и актуализации которых могут принимать участие граждане, инициатива Минэнерго позволит сделать прозрачным экологический аспект отрасли, оценить реальный вклад энергетики в загрязнение окружающей среды, а также стоимость решений по улучшению экологической обстановки. Главное, что это позволит заложить основы для формирования более совершенной системы взаимодействия граждан, органов власти и теплоснабжающих организаций, в рамках которой инвестиционные решения по развитию системы теплоснабжения будут приниматься в том числе исходя из необходимости улучшения экологической обстановки», - прокомментировал заместитель Министра энергетики Юрий Маневич.

Об утверждении схем теплоснабжения поселений, городских округов

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