В Георгиевском городском округе полицейские задержали злоумышленника, который оставил почти 40 улиц без телефона и Интернета.

Им оказался 47-летний местный житель. Установлено, что он обрезал с опоры-столба 500 метров телефонного кабеля. Похищенные провода он сдал в пункт приема металлолома, а вырученные деньги потратил. Из-за его действий без телефонной связи и Интернета на два дня остались жители 38 улиц города Георгиевска и поселка Нового.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит три года исправительных работ либо три года лишения свободы.