COVID-19 COVID-19

Смотрите ежедневные прямые трансляции 29, 30 апреля, С 1100 ДО 1200

Обсуждаем важные вопросы кабельной отрасли на время карантина в прямом эфире.

Вконтакте YouTube Facebook
 
Происшествия

На Ставрополье злоумышленник оставил 38 улиц города и один поселок без телефона и Интернета

На Ставрополье злоумышленник оставил 38 улиц города и один поселок без телефона и Интернета

27 апреля 2020, 17:00
Рубрика: Происшествия
Метки: КРАЖИ
Отрасль: Кабельная промышленность Телекоммуникация (связь) 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ < минуты
281

В Георгиевском городском округе полицейские задержали злоумышленника, который оставил почти 40 улиц без телефона и Интернета.

Им оказался 47-летний местный житель. Установлено, что он обрезал с опоры-столба 500 метров телефонного кабеля. Похищенные провода он сдал в пункт приема металлолома, а вырученные деньги потратил. Из-за его действий без телефонной связи и Интернета на два дня остались жители 38 улиц города Георгиевска и поселка Нового.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит три года исправительных работ либо три года лишения свободы.

 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: ГТРК "Ставрополье"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Происшествия
Крупный пожар ликвидирован на пилораме во Владимирской области, пострадавших нет
Дома сгорели в Забайкалье из-за обрыва линии электропередач
С нефтеперерабатывающего завода в Новокуйбышевске 14 рабочих 4 месяца воровали медный кабель
Энергетики в Алданском районе Якутии спасли кота, просидевшего два дня на опоре ЛЭП
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно