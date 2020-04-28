30 часов потребовалось энергетикам компании «Россети Московский регион» на то, чтобы оказать помощь ГБУ здравоохранения Московской области «Московский областной госпиталь для ветеранов войн» (Солнечногорский городской округ), столкнувшемуся с критической ситуацией.

В минувшее воскресенье, 26 апреля, в госпитале, который в данный момент перепрофилируют под прием пациентов с коронавирусной инфекцией, произошло короткое замыкание. В негодность пришла внутренняя электропроводка одного из корпусов медучреждения, состоящего из трех лечебных блоков. Сгорели стояки шинопроводов, по которым были проложены кабели от подвалов до верхних этажей здания. В лечебном учреждении сложилась по-настоящему критическая ситуация. Под угрозой оказалось выполнение большого объема подготовительных работ к перепрофилированию пострадавшего корпуса под задачи борьбы с COVID-19: электропроводка вышла из строя на всех семи этажах здания! Самостоятельно в короткие сроки заменить более 600 метров трассы закрытой электропроводки в госпитале не могли. И тогда медики обратились за помощью в компанию «Россети Московский регион».

Незамедлительно к месту аварии было направлено 30 единиц спецтехники, прибыли 100 представителей двух филиалов компании — «Северные электрические сети» и «Московские кабельные сети». Ценой поистине героических усилий энергетики за полтора дня заменили три стояка шинопроводов, более 600 метров трассы электропроводки, проложили 6,5 км кабеля на семи этажах здания. Выполнение трудной по объемам и срокам задачи осложнялось тем, что большая часть проводки была «закрытой», то есть проходила в стенах, через перекрытия.

К вечеру понедельника работы были полностью завершены.

В ходе выполнения работ энергетики были обеспечены всем необходимым, от средств индивидуальной защиты до питания, что позволило выполнять работы в круглосуточном режиме, посменно, без перерывов.

Работами руководил директор Северных электрических сетей Алексей Иржак.

За профессиональную работу в сложных условиях сотрудников компании «Россети Московский регион» поблагодарил Министр энергетики Московской области Александр Самарин:

«Я благодарю персонал компании «Россети Московский регион» за оперативную и профессиональную работу. Энергетики действовали слаженно и четко, обеспечив в беспрецедентно сжатые сроки выполнение важной задачи по подготовке госпиталя к приему пациентов с коронавирусной инфекцией».

Ход работ по восстановлению электроснабжения госпиталя находился на личном контроле у генерального директора компании «Россети Московский регион» Петра Синютина.