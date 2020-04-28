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Модернизация

Энергетики "Самарских сетей" приступили к ремонту питающих центров региона

Энергетики Самарских сетей приступили к ремонту питающих центров региона

28 апреля 2020, 15:45
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК ВОЛГИ, РОССЕТИ ВОЛГА, САМАРСКИЕ СЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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В текущем году энергетики филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Самарские сети» отремонтируют 92 подстанции (ПС) 35-110 кВ.  Работы будут реализованы в рамках годовой ремонтной программы и подготовки энергообъектов к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов.

Независимо от внешних факторов, все запланированные работы и мероприятия, критически важные для нужд регионов, должны быть выполнены в полном объеме и в строгом соответствии с графиком. Это неоднократно подчеркивал Глава группы компаний «Россети» Павел Ливинский в рамках заседаний Штаба электросетевого комплекса.

Большая часть энергообъектов 35-110 кВ филиала «Самарские сети» являются основными питающими центрами муниципальных районов и расположенных в них населенных пунктов. Выполнение запланированных ремонтных работ качественно и в срок - один из ключевых факторов повышения надежности электроснабжения потребителей - более 3,1 млн жителей региона, а также социально-бытовых объектов, предприятий агропромышленного, машиностроительного и топливно-энергетического комплексов.

В настоящее время ведется комплексный ремонт оборудования на ПС 35 кВ Хворостянка в Хворостянском районе, ПС 110 кВ Западная в г.о. Тольятти, ПС 110 кВ Чапаевская в Чапаевском районе, ПС 110 кВ Алексеевка в Алексеевском районе, ПС 110 кВ Подбельская птицефабрика в Похвистневском районе и других.

В ближайшее время ремонт оборудования начнется на ПС 110 кВ Похвистнево-2 в Похвистневском районе, Приволжье и Обшаровка в Приволжском районе, Нефтегорская-1 в Нефтегорском районе, Большая Глушица в Большеглушицком районе, Марьевка в Пестравском районе и др. На энергообъектах будет выполнен ремонт и замена основного оборудования открытых и закрытых распределительных устройств, ремонт трансформаторов, высоковольтных вводов, трансформаторов тока и напряжения, секций шин.

Ремонтные работы будут проводиться во всех 27 районах Самарской области, что обеспечит системное повышение надежности электроснабжения  потребителей региона.

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Компания: Россети Волга

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