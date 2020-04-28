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Модернизация

Коммунальщики демонтируют многотонные опоры ЛЭП в Ноябрьске

Коммунальщики демонтируют многотонные опоры ЛЭП в Ноябрьске

28 апреля 2020, 14:15
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

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ЛЭП

Сегодня специалисты «Энерго-Газ-Ноябрьска» начали разбирать воздушную линию, которую в городе проложили 30 лет назад. Взамен устаревшей системы энергоснабжения уже проложены подземные коммуникации.

«Это делается, в первую очередь, из соображений надежности и безопасности – кабельные линии защищены от ветра и ударов молнии, воздействие которых может привести к обрыву воздушных линий и перебоям в подаче электроэнергии. Кроме того, мы меняем облик города - освобождаем улицы от громоздких металлических конструкций», - рассказал журналистам исполнительный директор «Энерго-Газ-Ноябрьска» Валерий Ольхов.

Специалистам предстоит до конца недели убрать семь опор, вес каждой конструкции около 8 тонн, высота – до 30 метров.
 

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