Коммунальщики демонтируют многотонные опоры ЛЭП в Ноябрьске

Сегодня специалисты «Энерго-Газ-Ноябрьска» начали разбирать воздушную линию, которую в городе проложили 30 лет назад. Взамен устаревшей системы энергоснабжения уже проложены подземные коммуникации.

«Это делается, в первую очередь, из соображений надежности и безопасности – кабельные линии защищены от ветра и ударов молнии, воздействие которых может привести к обрыву воздушных линий и перебоям в подаче электроэнергии. Кроме того, мы меняем облик города - освобождаем улицы от громоздких металлических конструкций», - рассказал журналистам исполнительный директор «Энерго-Газ-Ноябрьска» Валерий Ольхов.

Специалистам предстоит до конца недели убрать семь опор, вес каждой конструкции около 8 тонн, высота – до 30 метров.

