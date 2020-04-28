На строящемся энергоблоке ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС стартовала ревизия - заключительная проверка оборудования реакторной и паротурбинной установок перед началом физического пуска, во время которого в корпус реактора впервые загрузят ядерное топливо.

Работы на этапе ревизии начались раньше срока, еще до завершения на блоке «горячей обкатки», во время которой оборудование и технологические системы проверяются при эксплуатационных значениях температуры и давления в первом и втором контурах. Очередность и порядок проведения работ согласованы с концерном «Росэнергоатом» и «Ростехнадзором». Все нормы и правила ведения работ в области использования атомной энергии соблюдены.

Как пояснил директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда, ревизия оборудования на строящемся блоке начата параллельно с завершающими процедурами «горячей обкатки», это связано со сложной эпидемиологической обстановкой в мире:

«Для снижения временных потерь мы приняли решение приступить к ревизии того оборудования, которое уже прошло многочисленные проверки на эксплуатационных параметрах».

На первом этапе стартовавшей ревизии специалисты оценят состояние металла парогенераторов, емкостей системы аварийного охлаждения активной зоны, проконтролируют сварные соединения главного циркуляционного трубопровода и трубопроводы систем, важных для безопасности. На втором этапе, уже после выполнения завершения «горячей обкатки», из корпуса реактора извлекут имитаторы тепловыделяющих сборок и подготовят реактор к первой загрузке в него кассет со свежим ядерным топливом, т.е. к началу физического пуска.

На 2020 год запланированы физический и энергетический пуск нового энергоблока ВВЭР-1200, его опытно-промышленная эксплуатация и комплексное опробование. Ввод в промышленную эксплуатацию состоится в начале 2021 года.

Управление информации и общественных связей Ленинградской АЭС