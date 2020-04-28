Энергосбытовая компания "Россети Янтарь Энергосбыт" до конца мая впервые внедрит беспроводные интеллектуальные системы учета расходования электроэнергии жильцами многоквартирных домов в рамках пилотного проекта в Калининграде. Об этом сообщила во вторник пресс-служба предприятия.

"В рамках реализации проекта "Россети Янтарь Энергосбыт" будут тестировать беспроводную технологию передачи данных с интеллектуальных приборов учета дальнего радиуса действия - LPWAN. Данная технология будет впервые представлена на территории региона. Она позволяет передавать данные на больших расстояниях - от 10 до 15 километров, а также обладает низким энергопотреблением у конечных устройств, благодаря минимальным затратам энергии на передачу небольшого пакета данных, и высокой проникающей способностью, что особенно актуально для городских застроек", - сообщили в пресс-службе.

Проект будет реализован в рамках пилотного проекта по концепции группы компаний "Россети" "Цифровая трансформация 2030". По проекту "умными" приборами учета будут оборудованы многоквартирные дома. Ранее такие работы на территории Калининградской области выполнялись только для индивидуальных жилых построек, уточнили в пресс-службе.

По проекту проводят проектно-изыскательские работы. До конца мая интеллектуальными системами учета электроэнергии планируется оснастить 27 многоквартирных домов Калининграда. В качестве пилотной площадки выбран Центральный район Калининграда. Все работы будут производиться за счет энергосбытовой компании силами подрядной организации и не потребуют компенсации затрат со стороны потребителей.

Устанавливаемые интеллектуальные приборы учета обладают возможностью дистанционного сбора данных, что избавит потребителей от необходимости ежемесячно передавать их в энергосбытовую компанию и поможет исключить вероятность получения квитанций, сформированных на основании норматива. Начисления будут производиться исключительно по фактическому потреблению. Кроме этого, новые приборы учета дадут возможность клиентам перейти на многотарифную систему оплаты, что позволит управлять использованием ресурсов и их стоимостью, отметили в пресс-службе компании.

"Россети Янтарь Энергосбыт" (АО "Янтарьэнергосбыт") - дочерняя организация "Россети Янтарь" (АО "Янтарьэнерго"). Является самой крупной энергосбытовой компанией в Калининградской области, которая имеет статус гарантирующего поставщика. Основным видом деятельности предприятия является купля-продажа электроэнергии как на оптовом, так и на розничных рынках для энергоснабжения почти 14,5 тыс. объектов предприятий и более 419 тыс. жилых помещений и домов.