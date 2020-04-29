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Инвестиции (проекты)

Банк профинансирует на 436 млн рублей строительство жилья в Самаре

Банк профинансирует на 436 млн рублей строительство жилья в Самаре

29 апреля 2020, 17:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА, ДОМ.РФ
Отрасль: Строительство 

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Банк ДОМ.РФ профинансирует на 436 млн рублей строительство жилого комплекса «Аквариум» в Самаре. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что кредитная линия открыта застройщику – компании «Константа Эстейт».

По информации пресс-службы, 23-этажный жилой комплекс бизнес-класса рассчитан на 101 квартиру. Проект реализуется по индивидуальному дизайну с применением уникальных для города архитектурных решений.

Как отметила вице-президент Банка ДОМ.РФ Анна Авдокушина, взаимодействие с девелоперами идет в непрерывном режиме даже в период самоизоляции, процесс приема и рассмотрения заявок автоматизирован через личные кабинеты застройщиков на сайте банка.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время 34% жилья (562 тыс. кв. метров) в Самарской области строится с использованием проектного финансирования. Всего в регионе возводится 1,687 млн «квадратов» жилья.

Ранее в ДОМ.РФ сообщили, что на апрель 2020 года в Москве с привлечением эскроу строится около 5 млн кв. метров жилья, что составляет около трети жилищного рынка столицы.

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