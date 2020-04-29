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Модернизация

Научное исследование "Россети Ленэнерго" в области сокращения потерь в сетях стало лауреатом международного конкурса

Научное исследование Россети Ленэнерго в области сокращения потерь в сетях стало лауреатом международного конкурса

29 апреля 2020, 15:15
Рубрика: Модернизация
Метки: ИННОВАЦИИ, ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Компания «Россети Ленэнерго» (юридическое наименование – ПАО «Ленэнерго») удостоена второй премии Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок. Комиссия конкурса высоко оценила исследования специалистов в области высокоэффективных полупроводниковых регуляторов реактивной мощности.

Применение новой разработки способствует снижению потерь и поддержанию оптимального уровня напряжения в сети, а также повышению надежности электроснабжения потребителей. В авторский коллектив вошли начальник департамента технологического развития и инноваций ПАО «Ленэнерго» Сергей Шувалов и специалисты Национального исследовательского университета «МЭИ».

Исследование разработки проводилось на базе «Россети Ленэнерго», по результатам исследований был проведен анализ ее технико-экономической эффективности и подготовлены технические требования к опытно-промышленным образцам.

«Вопрос снижения потерь в процессе транспорта электрической энергии является актуальным вопросом в распределительном сетевом комплексе. Мы постарались внести свой вклад в развитие отрасли. Повышение качества электроснабжения потребителей – важнейшая задача, которая решается, в том числе, за счет инновационных разработок. В ближайшее время опытные образцы будут установлены в Северном районе электрических сетей», – отмечает Сергей Шувалов.

Ежегодный конкурс инновационных разработок проводится при поддержке Министерства энергетики России в рамках работы по развитию топливно-энергетической и добывающей отраслей и их кадрового потенциала. В 2020 году на конкурс было представлено 198 работ от 86 предприятий и компаний.

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