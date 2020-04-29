Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ингушэнерго» выявили серьезный факт хищения электроэнергии в городе Сунже Ингушетии. В ходе внеплановой проверки системы учета электрической энергии автозаправочной станции «НК «Империал» энергетики обнаружили очевидные и грубые признаки стороннего вмешательства в работу счетчика: нарушение пломбы гарантирующего поставщика и голограммы завода-изготовителя, вторичную обмотку провода пломбы и сколы в счетном механизме прибора учета. Все эти признаки свидетельствуют о том, что показания прибора учета здесь регулярно «перекручивали», значительно занижая объем потребляемого ресурса.

Рабочая группа энергокомпании составила акт о безучетном потреблении на 290 тысяч киловатт-часов. На основании документа выставлен счет на оплату – сумма ущерба, нанесенного энергетикам недобросовестным потребителем, составила 1,9 млн рублей.

«В случае неуплаты мы передадим документ в суд для взыскания задолженности в принудительном порядке. Кроме того, материалы по данному факту направлены в органы внутренних дел – при крупных размерах хищения электроэнергии потребитель несет уголовную ответственность: штраф, исправительные работы или лишение свободы на срок до 3 лет, – рассказал Ислам Гандалоев, заместитель директора филиала по развитию и реализации услуг. – Мы постоянно усиливаем работу по предупреждению и пресечению бездоговорного и безучетного потребления электрической энергии. Затаиться, переждать, договориться больше не получится. Комплекс мер, разработанный специалистами, направлен как на профилактику хищений среди потребителей, так и на выявление коррупционной составляющей внутри компании. Персональную ответственность за воровство понесет каждый причастный».

«Параллель между надежной работой электросетевого комплекса и стабильной платежной дисциплиной должен провести каждый. Именно из наших платежей энергокомпания проводит техническое обслуживание и ремонт, содержание и модернизацию сетей и энергообъектов, питающих не только крупные промышленные предприятия, но и социально-значимые объекты. А это наши больницы, жилые дома и государственные учреждения, – говорит глава города Сунжи Хаваш-Багаудин Сапралиев. – Мы будем оказывать энергетикам любое содействие в борьбе с хищениями электроэнергии. Целый населенный пункт не должен разделять последствия жадности некоторых недобросовестных людей».

Филиал «Ингушэнерго» обращается к жителям республики: если вам известны случаи энерговоровства, сообщите о них по телефону «горячей линии» «Россети Северный Кавказа» – 8 800 775 91 12. Помните, что хищения электроэнергии тормозят модернизацию электросетевого комплекса региона, снижают качество электроснабжения, увеличивают вероятность выхода из строя бытовых приборов, могут привести к возгоранию, травмированию и гибели людей.