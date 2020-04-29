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Модернизация

"Россети Центр Курскэнерго" обеспечит надежным энергоснабжением агропромышленный холдинг "Мираторг-Курск"

Россети Центр Курскэнерго обеспечит надежным энергоснабжением агропромышленный холдинг Мираторг-Курск

29 апреля 2020, 15:40
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК ЦЕНТРА, РОССЕТИ ЦЕНТР, КУРСКЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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МРСК Центра, Россети Центр, Курскэнерго

МРСК Центра, Россети Центр, Курскэнерго

Филиал «Россети Центр Курскэнерго» взял на оперативно-техническое обслуживание подстанцию 110/10 кВ «Мираторг» мощностью 50 МВА и кабельно-воздушные линии (КВЛ) 110 кВ «Курская-Мираторг», «Южная-Мираторг»,  принадлежащие крупнейшему агропромышленному холдингу ООО «Мираторг-Курск».

Питающий центр и КВЛ построены  для обеспечения электроснабжения роботизированной мясохладобойни  в Октябрьском районе Курской области мощностью 4,5 млн голов свиней в год. Это будет крупнейшее в Европе предприятие по убою и переработке сельхозживотных. 

Специалисты «Курскэнерго» провели диагностику и испытания  оборудования, анализ оперативных схем электроустановок. После комплексного опробования,  энергетики осуществили ввод в работу оборудования подстанции.

Управление оборудованием не предполагает постоянное присутствие оперативного персонала Курскэнерго на подстанции  «Мираторг». Работники предприятия  будут  осуществлять плановые профилактические работы на объектах, устранять возможные аварийные ситуации  в случае нарушения работы оборудования.

«Оперативно-техническое обслуживание, ремонт электрических сетей и электрооборудования – одно из важных направлений клиентской деятельности компании, направленной на развитие бизнеса и полное удовлетворение клиентского спроса, - отмечает первый заместитель директора – главный инженер филиала «Россети Центр Курскэнерго» Вячеслав Истомин. - Обеспечивая  бесперебойное электроснабжение  производственных процессов таких предприятий, как  агрохолдинг «Мираторг», Курскэнерго, тем самым,  вносит  вклад в развитие агропромышленного комплекса  региона».

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