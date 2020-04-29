Филиал «Россети Центр Курскэнерго» взял на оперативно-техническое обслуживание подстанцию 110/10 кВ «Мираторг» мощностью 50 МВА и кабельно-воздушные линии (КВЛ) 110 кВ «Курская-Мираторг», «Южная-Мираторг», принадлежащие крупнейшему агропромышленному холдингу ООО «Мираторг-Курск».

Питающий центр и КВЛ построены для обеспечения электроснабжения роботизированной мясохладобойни в Октябрьском районе Курской области мощностью 4,5 млн голов свиней в год. Это будет крупнейшее в Европе предприятие по убою и переработке сельхозживотных.

Специалисты «Курскэнерго» провели диагностику и испытания оборудования, анализ оперативных схем электроустановок. После комплексного опробования, энергетики осуществили ввод в работу оборудования подстанции.

Управление оборудованием не предполагает постоянное присутствие оперативного персонала Курскэнерго на подстанции «Мираторг». Работники предприятия будут осуществлять плановые профилактические работы на объектах, устранять возможные аварийные ситуации в случае нарушения работы оборудования.

«Оперативно-техническое обслуживание, ремонт электрических сетей и электрооборудования – одно из важных направлений клиентской деятельности компании, направленной на развитие бизнеса и полное удовлетворение клиентского спроса, - отмечает первый заместитель директора – главный инженер филиала «Россети Центр Курскэнерго» Вячеслав Истомин. - Обеспечивая бесперебойное электроснабжение производственных процессов таких предприятий, как агрохолдинг «Мираторг», Курскэнерго, тем самым, вносит вклад в развитие агропромышленного комплекса региона».