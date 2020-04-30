CABEX попросили снести. Павильон отдают под нужды Москвы

В течение сегодняшнего дня, 30 апреля, в редакцию нашего портала поступала информация о возможном сносе построенной в марте экспозиции выставки Cabex в Сокольниках. Мероприятие должно было проходить с 17 марта 2020 года, но вечером 16 марта, после того, как стало известно о приказе на запрет проведения массовых мероприятий, организаторы выставки приняли решение «заморозить» то есть сохранить построенные стенды до снятия запрета. На тот момент это казалось выверенным решением. Надо отметить, что Cabex оказалась единственной построенной экспозицией в Москве, к которой были применены такие меры.

Сегодня около 20 часов вечера застройщики участников выставки стали получать письма о срочном демонтаже построенных стендов. Время окончания демонтажа 11 часов утра 1 мая.

Итого на вывоз дорогостоящего оборудования была дана всего одна ночь. Выставка Cabex-2020 представляет почти 200 участников, некоторые из которых приехали из-за рубежа. Как провести такие работы в ночь на официальный праздничный день? В среднем участники потратили на застройку около 800 тыс рублей. Информации о том, кто возместит затраты за застройку в нашем распоряжении нет. Редакция портала RusCable.Ru также имеет свой стенд на данной выставке и также несет убытки от фактической отмены выставки и сноса стенда.



ДОПОЛНЕНО



Организатор выставки сообшает, что дирекция никаких официальных писем, уведомлений, звонков не получала. Тем не менее в 00 часов 1 мая в павильоне 4 и 4.1 присутствуют вооруженных люди под контролем которых идет демонтаж.

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