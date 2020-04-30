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Законотворчество (постановления)

Малый и средний бизнес получит поддержку для реструктуризации долгов

Малый и средний бизнес получит поддержку для реструктуризации долгов

30 апреля 2020, 14:30
Рубрика: Законотворчество
Метки: КАБМИН, ГОСПОДДЕРЖКА

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Предприятия малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей экономики получат поддержку в виде льготных микрозаймов и помощи в реструктуризации долгов.

Об этом заявил в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

"Дополнительные меры поддержки будут оказаны малому и среднему бизнесу. Помимо кредитов по нулевой ставке, малым и средним предприятиям из пострадавших отраслей будет легче получить льготные микрозаймы, а также реструктурировать свои долги, - сказал Мишустин. - Мы выделим 2 млрд рублей бюджетам субъектов РФ на пополнение резервов государственных микрофинансовых и региональных гарантийных организаций".

Фото: © Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

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Компания: ТАСС

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