Предприятия малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей экономики получат поддержку в виде льготных микрозаймов и помощи в реструктуризации долгов.

Об этом заявил в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

"Дополнительные меры поддержки будут оказаны малому и среднему бизнесу. Помимо кредитов по нулевой ставке, малым и средним предприятиям из пострадавших отраслей будет легче получить льготные микрозаймы, а также реструктурировать свои долги, - сказал Мишустин. - Мы выделим 2 млрд рублей бюджетам субъектов РФ на пополнение резервов государственных микрофинансовых и региональных гарантийных организаций".

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