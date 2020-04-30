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Происшествия

Мобильная связь в Крыму работает с перебоями из-за повреждений на линии

Мобильная связь в Крыму работает с перебоями из-за повреждений на линии

30 апреля 2020, 16:15
Рубрика: Происшествия
Метки: КРЫМ
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 

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Вызовы на телефоны федеральных мобильных операторов в Крыму в четверг проходят с перебоями в результате повреждения кабеля в Ленинском районе региона, сообщили журналистам в Мининформе республики.

"Невозможность осуществления вызовов на федеральные мобильные операторы связана с повреждением линейной инфаструктуры ООО "Миранда-медиа". Операторы связи принимают все возможные меры для устранения аварийной ситуации", - говорится в сообщении.

Крупные российские мобильные операторы не работают на полуострове, опасаясь попасть под западные санкции. Услуги связи в регионе предоставляют компании "К-Телеком" (бренд Win-mobile), "КТК-Телеком" ("Волна мобайл"), "Крымтелеком" и "Севтелеком". Многие жители Крыма также пользуются сим-картами МТС, прикрепленными к Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба «Миранда-медиа»

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Компания: ТАСС

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