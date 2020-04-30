Специалисты филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги»)-«Оренбургэнерго» выполняют ремонт воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ «Ириклинская ГРЭС – ГПП4 Гая». Высоковольтная ЛЭП обеспечивает электрической энергией горно-обогатительный комбинат - одно из крупнейших горных производств Южного Урала.

Для повышения надежности электроснабжения предприятия энергетики отремонтируют 6 опор и заменят больше тысячи изоляторов. Учитывая климатические условия и уровень промышленного загрязнения территории, по которой проходит трасса ЛЭП, энергетики используют подвесные изоляторы с аэродинамическим профилем и изоляторы с гидрофобным покрытием. Такие изоляторы устойчивы к загрязнениям, имеют высокие эксплуатационные свойства и повышают устойчивость функционирования линии электропередачи. Работы на этом участке линии проводятся в рамках подготовки электросетевого комплекса к прохождению осенне-зимнего периода 2020-2021 г.г.

Всего в 2020 году в восточных районах Оренбургской области до начала зимы будет проведен капитальный ремонт 1700 километров линий электропередачи напряжением 0,4 – 110 кВ, ремонт 781 трансформаторной подстанции, распределительного и трансформаторного пунктов. Энергетики также проведут расчистку охранных зон ЛЭП от поросли общей площадью более 63 га.